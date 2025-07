Osimhen ha scelto il Galatasaray: ora tocca a Napoli e club turco trovare l’intesa

Victor Osimhen ha rotto gli indugi: il suo futuro, almeno nelle intenzioni, sarà al Galatasaray. L’attaccante del Napoli ha dato il proprio assenso al trasferimento in Turchia, attratto dal progetto sportivo del club di Istanbul, pronto a garantirgli un ruolo da protagonista in Champions League e un contratto ricco, seppur non ai livelli stellari di alcune proposte arrivate dal Golfo.

Il Napoli, però, non ha intenzione di cedere al ribasso. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea ha già respinto un’offerta della Juventus – superiore agli 80 milioni di euro più 5 di bonus – poiché la clausola rescissoria di Osimhen, pari a 75 milioni, è attivabile soltanto da club stranieri. E per il presidente Aurelio De Laurentiis, il numero 9 nigeriano non ha prezzo sul mercato italiano.

In queste ore si lavora a un’intesa tra Napoli e Galatasaray. Il club turco, secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro cash, ma senza bonus. Offerta però considerata insufficiente non solo per l’importo, ma anche per le modalità di pagamento, troppo dilazionate per le richieste del club azzurro. De Laurentiis resta fermo sulla clausola: o 75 milioni subito, o niente.

Il pressing del Galatasaray, comunque, non si ferma. La società giallorossa punta a convincere il Napoli con una nuova proposta e spera di chiudere l’affare nei prossimi giorni, forte della volontà del giocatore, che ha già accettato la destinazione turca dopo aver rifiutato – lo scorso giugno – la maxi-offerta da 160 milioni di euro in quattro anni dell’Al-Hilal saudita.

L’interesse del club turco era già emerso in primavera, ma Osimhen aveva preferito prendersi del tempo per riflettere. Ora, dopo le vacanze estive, sembra deciso a voltare pagina, ma spetta alle due società trovare la quadra. Fino ad allora, la telenovela di mercato resta aperta.