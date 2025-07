Maturità, la figlia non prende 100: la madre insorge sui social contro la scuola

Condividi

Non prende il massimo dei voti alla maturità, e la madre decide di rendere pubblico il suo dissenso con un video di denuncia sui social. È successo a Foligno, dove una donna ha accusato apertamente la scuola frequentata dalla figlia di aver penalizzato ingiustamente la studentessa, colpevole – a suo dire – solo di non aver raggiunto il punteggio perfetto.

Il video, pubblicato su Facebook e poi rimbalzato su diverse piattaforme, ha rapidamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Nel filmato, la madre si scaglia contro la commissione esaminatrice, definendo il voto “inadeguato” rispetto all’impegno e alle capacità dimostrate dalla figlia nel corso dell’anno. Il tono, tra lo sfogo personale e la pubblica accusa, ha generato un’ondata di commenti tra chi solidarizza con la donna e chi invece ne critica l’atteggiamento.

Il caso non è isolato. Nei giorni scorsi, un episodio simile ha coinvolto una madre-psicologa che, dopo un 73 su 75 ottenuto dalla figlia in un test d’ingresso a un’università olandese, ha protestato sui social parlando di “ingiustizia”. Anche in quel caso, la reazione ha suscitato il dibattito su genitorialità, merito e accettazione dei risultati scolastici.

Tra le voci critiche, quella della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha commentato ironicamente la vicenda, mettendo in guardia contro quella che ha definito una “cultura del no inaccettabile” e un “meccanismo tossico” che impedisce ai giovani di affrontare la sconfitta.













