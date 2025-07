Roghi a Giugliano e dintorni, Esposito: “Sindaco, datti da fare, la salute è il bene primario”

Condividi

Al neo Sindaco di Giugliano, ma lei crede davvero che restiamo ancora a guardare? Alla Procura di Napoli nord varie sono le attività, già in corso e altre son state inviate e avanzate e altre avanzeranno! Ho chiesto civilmente un invito al dialogo con noi delle associazioni, ma ad oggi nessuna risposta concreta i roghi dalla zona Asi avanzano senza se e senza ma, non mi fermo e non mi fermerò, mi spiace la salute dei nostri figli è molto più importante, la saluto sindaco augurandoci a presto un proficuo tavolo. il presidente dello Sportello dei diritti del cittadino Beniamino Esposito Avvocato













