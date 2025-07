CAMPI FLEGREI, MUSUMECI: “MAI DETTO CHE BISOGNA TRASFERIRE 500MILA PERSONE, SAREBBE UTILE LIBERARE ZONE PIU’ VULNERABILI”

“Io non ho mai detto di lasciare l’area dei Campi Flegrei: trasferire 500 mila persone in altre parti della Campania o del Paese mi sembra un provvedimento estremo che allo stato attuale non avrebbe giustificazione.

Ritengo però che ci siano alcune porzioni della caldera particolarmente vulnerabili per cui sarebbe utile suggerire di liberare quella zona”.

Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci intervistato a SkyTg24, commentando la scossa di ieri nei Campi Flegrei.

Lo stato d’emergenza “deve essere proposto dal presidente della Regione, sentite le autorità locali.Non è mai pervenuta la richiesta, non è pervenuta dopo i fatti di ieri, non so se arriverà. Credo che lo stato di emergenza potrebbe accelerare alcuni processi, ma se la richiesta non arriva dal territorio i tecnici non possono assecondarla”.

Nella zona, comunque, c’è “persino un insediamento di case popolari, quindi un intervento pubblico: lì anche lo Stato ha commesso gravi errori nel passato, 70-80 anni fa. Oggi bisogna conviverci: c’è il bradisismo che non possiamo spostare e le persone che non possiamo o vogliamo spostare: i sindaci invitano alla convivenza e noi siamo con loro. Mettere in sicurezza il territorio è ipocrisia e retorica: non esiste un territorio sicuro. Il nostro intervento di mezzo miliardo consiste invece nella riduzione del rischio degli edifici pubblici e privati. Ma il territorio resta sempre imprevedibile”.