Marano. Auguri alla signora Di Palma che compie 100 anni. Dalla Prefettura di Napoli in arrivo una dispensa per Morra: anche in caso di scioglimento potrà benedire e tagliare nastri

Auguri speciali alla signora Raffaela Di Palma, che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 anni. Da parte di tutta la redazione, i migliori auguri di salute e serenità per questo bellissimo compleanno.

Ne approfittiamo per anticipare al Sindaco di Marano Matteo Morra che, anche dopo un eventuale scioglimento del consiglio comunale, il Prefetto di Napoli gli concederà una specifica licenza speciale, un decreto ad personam, per continuare a farsi immortalare a cerimonie, tagli di nastri, battesimi, centenari, cresime e comunioni. Una sorta di “Licenza in deroga”, così da garantirgli la possibilità di stringere mani, tagliare cordoni rossi e congratularsi a destra e a manca.

Auguri alla signora e auguri pure a Matteo. Per 100 anni. Buone cerimonie.













