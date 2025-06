Lega Campania: Tommasetti responsabile dell’Opposizione in Consiglio regionale

Condividi

“All’esito della riunione svoltasi questa mattina, il consigliere della Lega Aurelio Tommasetti è stato indicato responsabile dell’Opposizione in Consiglio regionale. Si tratta di una scelta, per la quale ringraziamo i consiglieri che lo hanno indicato, che premia un profilo di altissimo spessore, profondo conoscitore delle tematiche del territorio campano. Nello stile della Lega, Aurelio svolgerà la sua funzione a tutela e garanzia dell’intera Opposizione”. Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Severino Nappi, a nome del gruppo.















