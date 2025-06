“Il mondo a piacimento”, Elena Basile presenta il suo ultimo libro alla Mondadori Galleria Umberto

Condividi

Il libro è lo sguardo di un’adolescente fragile sulle incompatibilità del mondo degli adulti, opera emozionante di una scrittrice raffinata

Ritorna in grande stile la nota scrittrice Elena Basile con il libro “Il mondo a piacimento”, pubblicato dalla casa editrice Giannini Editore, nella collana Romanzi dai Cinque Continenti. La prossima presentazione si terrà mercoledì 2 luglio alle ore 18 presso la libreria Mondadori Bookstore | MA, Galleria Umberto I di Napoli. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialoga con l’autrice Antonio Parlati direttore del centro produzioni Rai di Napoli. Modera la giornalista e la direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo.

Il romanzo realizzato con uno stile limpido e leggero, è la storia, raccontata in prima persona da una ragazzina canadese, di due visioni del mondo incarnate dai genitori: quella del padre, giocosa e leggermente disonesta, dominata da una sensibilità istintiva, e quella della madre fatta di moralismo e di una testarda lotta per il bene che alla fine diviene tenera nella sua ingenuità. Ambientata a Toronto, la narrazione sottolinea anche i contrasti tra cultura anglosassone e italiana. Il testo è scritto con un linguaggio volutamente non compiuto tipico dell’adolescenza che sa anche divertire ed essere a volte poetico. È la storia dell’educazione spirituale di una tredicenne malata che, nella breve vita che le è concessa, conoscerà amicizia, amore e prenderà consapevolezza del suo essere donna e femminista.

Elena Basile è nata a Napoli ma ha vissuto per motivi di lavoro in Madagascar, Canada, Ungheria e Portogallo. È stata Ambasciatrice d’Italia in Svezia ( dal 2013 al 2017) e in Belgio (dal 2017 al 2021). Oltre a Una vita altrove (Newton Compton, 2014), finalista al Premio Roma, ha scritto Miraggi (Castelvecchi 2018) e altre raccolte di raccon­ti. Del 2022 In famiglia (La nave di Teseo) e del 2023 Un insolito trio (La Lepre edizioni). Nel 2024 Frammenti di Bruxelles con Sandro Teti Editore. Elena Basile ha spesso suscita­to scalpore nei talk show televisivi italiani per le sue opinioni sul Medio Oriente e sul conflitto tra Israele e Hamas. La sua abilità nel suscitare dibattiti insieme alla sua vasta conoscenza delle questioni internazionali, l’ha resa una figura di riferimento per molti media e commentatori politici.













