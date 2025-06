Casciello (Noi Moderati): «De Luca chiede proroghe? In 10 anni non ha portato a compimento alcuna opera strategica»

Condividi

Visite: 17

25 Visite

«De Luca le pensa tutte pur di conservare il potere. Stavolta si aggrappa all’alibi delle opere pubbliche, sventola l’interesse generale solo per mascherare il suo vero obiettivo. Parla di indispensabilità, ma la deve spiegare bene: non si capisce perché senza di lui gli iter amministrativi si dovrebbero fermare. Stia tranquillo, li completerà la nuova giunta se c’è davvero interesse collettivo». Lo ha dichiarato Gigi Casciello, coordinatore regionale in Campania di Noi Moderati, commentando la lettera inviata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga per chiedere un rinvio delle elezioni regionali. «De Luca non è affatto indispensabile. Gli sta a cuore ben altro: piazzare le ultime nomine nella sanità, come se il settore fosse cosa sua e non bastasse di aver messo in ginocchio la sanità campana – ha aggiunto Casciello -. Il buon senso vorrebbe che si fermasse, lasciando spazio a chi verrà. Ma a lui interessa solo blindare il suo sistema, non certo completare quei progetti strategici che, in dieci anni, non mi pare abbia mai realizzato davvero».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews