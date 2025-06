Pianura: 17enne latitante evaso dopo condanna per omicidio

Un ragazzo di 17 anni, originario del quartiere Pianura di Napoli, è evaso da un istituto penale minorile di Bari dopo essere stato condannato per omicidio. La fuga è avvenuta nelle ore successive alla finale di Champions League, approfittando della confusione e del caos generato dai festeggiamenti. Il minore, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata, era stato condannato per un delitto avvenuto nei mesi scorsi a Napoli. La sua evasione ha destato forte preoccupazione tra le autorità. La Polizia sta passando al setaccio il territorio partenopeo, in particolare la zona di Pianura, dove il giovane potrebbe aver trovato rifugio. Ricerche estese in tutta Italia.