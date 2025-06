Giugliano: carabinieri soccorrono uomo in casa

Condividi

A Giugliano in Campania ieri sera una persona del posto ha chiesto aiuto al 112. Era preoccupato per le sorti del proprio vicino di casa, un 47enne. L’uomo non usciva di casa da almeno un paio di giorni e non rispondeva al telefono né tantomeno al citofono.

I carabinieri della stazione di Qualiano insieme ai militari del reggimento Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervengono all’indirizzo segnalato. Il 47enne abita al secondo piano dello stabile. Dai primi accertamenti emerge che l’uomo è affetto da diverse patologie per le quali aveva fatto ricorso alle cure del 118 almeno per due volte negli ultimi giorni.

Alla porta non risponde nessuno e si teme il peggio in attesa dei vigili del fuoco e del personale sanitario.

Due carabinieri del reggimento Campania decidono di agire. I militari si arrampicano e scavalcano dal balcone dell’appartamento vicino. Raggiungono la porta finestra dell’appartamento del 47enne ed entrano. L’uomo è a terra in una pozza di sangue in uno stato di quasi incoscienza tanto da sembrare ormai morto. Il 47enne viene immediatamente trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania dove è ricoverato in prognosi riservata. Incrociamo le dita.













