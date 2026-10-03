Chiaiano: la Polizia arresta un 45enne per tentato omicidio

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Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale Cardarelli per la segnalazione di una persona ferita d’arma da fuoco.

Da una prima ricostruzione, i poliziotti hanno accertato che la vittima era stata attinta dal 45enne con un fucile a canne mozze, nei pressi della stazione della metropolitana “Frullone”, a seguito di una lite scaturita da futili motivi.

Gli operatori, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rintracciato e bloccato il prevenuto all’interno della sua abitazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













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