Chiaiano: la Polizia arresta un 45enne per tentato omicidio

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.
In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale Cardarelli per la segnalazione di una persona ferita d’arma da fuoco.
Da una prima ricostruzione, i poliziotti hanno accertato che la vittima era stata attinta dal 45enne con un fucile a canne mozze, nei pressi della stazione della metropolitana “Frullone”, a seguito di una lite scaturita da futili motivi.
Gli operatori, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rintracciato e bloccato il prevenuto all’interno della sua abitazione.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews