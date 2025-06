Smantellata banda specializzata in truffe agli anziani, 13 arresti tra Genova, Napoli e provincia

Condividi

Un’imponente operazione congiunta dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova e Napoli ha portato all’arresto di 13 persone, tutti originarie del napoletano, accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nelle prime ore di questa mattina, con l’impiego di circa 100 militari.

L’indagine, denominata “Pomelia“, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino e coordinata dalla Procura genovese, ha permesso di ricostruire la fitta rete di un sodalizio criminale ben strutturato e capitanato da una coppia con precedenti di polizia: Alessandro D’Errico e Antonietta Mascitelli.

La banda operava con una chiara suddivisione dei ruoli, dimostrando una notevole capacità organizzativa. Una componente logistica si occupava di fornire veicoli, telefoni cellulari e locali adibiti a veri e propri “call center” per l’organizzazione delle truffe. I cosiddetti “telefonisti” individuavano e contattavano le vittime, spesso anziani, coordinando i complici presenti nelle vicinanze delle abitazioni. Infine, una componente “operativa” si recava fisicamente presso le abitazioni delle vittime per ritirare denaro o monili in oro.

Le indagini hanno accertato complessivamente 43 episodi di truffe pluriaggravate, di cui 28 consumate e 15 tentate, perpetrate su tutto il territorio nazionale tra settembre 2023 e marzo 2024. Il profitto illecito stimato supera i 330.000 euro. Nel corso dell’indagine, sono state arrestate in flagranza 2 persone e denunciata 1 per truffa aggravata, sventando 2 episodi delittuosi e recuperando circa 10.000 euro.













