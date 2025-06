TERZO MANDATO, FORZA ITALIA DICE SI MA IN CAMBIO DELLO IU SCHOLAE. LA LEGA NON CI STA

Condividi

Visite: 35

17 Visite

Scontro interno al centrodestra sul terzo mandato ai governatori. Forza Italia si è detta disponibile a sostenere la proposta della Lega, ma in cambio ha chiesto l’approvazione dello ius scholae, misura che faciliterebbe la cittadinanza ai minori stranieri cresciuti in Italia. Secco il no del Carroccio: “Irricevibili scambi con cittadinanza facile”, fanno sapere fonti leghiste. Il clima si fa teso, e la Lega si dice “rammaricata” per la chiusura degli alleati. Ora la priorità per il centrodestra è individuare i candidati in vista delle prossime elezioni regionali, mentre la questione del terzo mandato resta irrisolta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews