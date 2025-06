Lite in Masseria a Capua: 17enne ucciso a coltellate, altri due feriti

Condividi

Una violenta lite esplosa nel pomeriggio di domenica 15 giugno 2025 ha scosso la comunità di Capua, in provincia di Caserta. All’interno della Masseria Adinolfi, una struttura ricettiva situata a Sant’Angelo in Formis, un giovane di 17 anni, identificato come Alagie Sabally, è stato mortalmente accoltellato. Un altro uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, mentre una donna, parente del proprietario della masseria, ha riportato ferite di minore entità.

Le prime indagini dei carabinieri della compagnia di Capua suggeriscono che l’aggressione sia avvenuta nella cucina della struttura, ma le cause esatte del conflitto rimangono ancora poco chiare. Fonti investigative indicano che gli coinvolti siano colleghi di origine straniera, impiegati nel settore della ristorazione. Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

La comunità locale è sconvolta per l’accaduto, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per facilitare le indagini.













