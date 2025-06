TRASPORTI, NON SOLO DISAGI NELL’AREA NORD. MA ANCHE SULLA LINEA STORICA NAPOLI – SALERNO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

dal 15 luglio al 3 settembre tra Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore

investimento complessivo di circa 79 milioni di euro.

Napoli, 10 giugno 2025 – Partiranno domenica 15 giugno i lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni. Gli interventi di RFI riguarderanno:

attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni già adottato sulle linee alta velocità, tecnologia progressivamente in corso di estensione anche alle linee regionali che garantisce una maggiore puntualità e fluidità nella gestione del traffico, aumentando le prestazioni in termini di regolarità e qualità del servizio;

realizzazione di nuove scale e di nuovi ascensori di accesso ai marciapiedi, restyling del sottopasso e interventi nelle pensiline delle stazioni di Nocera Superiore e Torre del Greco;

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto ferroviario in trincea tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città;

consolidamento, impermeabilizzazione e miglioramento sismico di alcuni ponti e viadotti presenti in tratta oltre ad alcuni interventi mirati all’infrastruttura diffusi lungo tutta la linea ferroviaria.

In totale sui cantieri saranno impiegate oltre 250 persone, tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 79 milioni di euro, di cui 74 milioni finanziati con fondi PNRR. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nei seguenti periodi:

dal 15 giugno al 14 luglio tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno via Cava de’ Tirreni;

dal 15 luglio al 3 settembre tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore.

Durante il periodo delle interruzioni sarà modificato il programma di circolazione con cancellazioni e/o limitazioni per i treni Alta Velocità, regionali e metropolitani. Maggiori dettagli sui provvedimenti saranno consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.