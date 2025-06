MaranoLab ricorda Giacomo Gala: esempio di integrità e impegno civile

Condividi

MLAB ricorda Giacomo Gala: un esempio di integrità e impegno civile

In occasione della presentazione del volume dedicato alla corruzione, l’associazione MLAB – attiva sul territorio da oltre dieci anni – ha voluto ricordare la figura di Giacomo, tra i fondatori e cuore pulsante del sodalizio.

Durante la cerimonia, il vicepresidente ha espresso profonda gratitudine per la partecipazione dei presenti e in particolare per la presenza del Colonnello Claudio Mungivera, amico personale di Giacomo e autore del libro presentato.

Giacomo è stato ricordato come una persona di straordinaria umanità e senso civico: esempio di integrità, pacatezza, capacità di ascolto e di mediazione. Il suo impegno costante, il rispetto per le istituzioni e l’amore per la famiglia restano valori fondanti che continuano a ispirare l’attività dell’associazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’attuale presidente di MLAB, riconosciuto da Giacomo stesso come guida lungimirante per il futuro del progetto associativo.

Nel corso degli anni, MLAB ha promosso convegni sulla Costituzione, eventi di prevenzione sanitaria, laboratori didattici, cineforum per le scuole e iniziative solidali, mantenendo sempre al centro la promozione della giustizia, della trasparenza e della solidarietà.

Il tema trattato dal libro – la corruzione – è stato definito di estrema attualità, in linea con l’insegnamento di Paolo Borsellino, che legava indissolubilmente la lotta alla mafia a quella contro la corruzione.

Il vicepresidente ha sottolineato l’urgenza di reagire a un sistema compromesso, per ridare dignità e onore alla pubblica amministrazione, auspicando una rinascita del territorio basata su consapevolezza e partecipazione civica.

«Il miglior modo per onorare la memoria di Giacomo – ha concluso – è far risplendere, con coraggio e determinazione, quell’etica repubblicana che ha sempre guidato il suo agire».

