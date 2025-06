La morte di Nicola a Varcaturo. Il killer non risponde alle domande dei pm

La domenica di sangue in spiaggia sarebbe stata originata, secondo quanto emerge dai primi passi dell’inchiesta, da rapporti tesi tra i due, che si conoscevano e che si erano già, secondo alcuni testimoni, affrontati in un altro luogo.

Nicola Mirti viveva separato, ormai, dai genitori: il papà è detenuto, la mamma ha un nuovo compagno. Poco tempo fa il ragazzo aveva avuto anche guai con la giustizia per una vicenda di droga. Aveva scelto di stare alla periferia di Napoli con i nonni ma in realtà frequentava ancora Mugnano. Ed è qui, si ricostruisce in queste ore, che nascono in qualche modo i rapporti con Salvatore Sannino, di appena un anno più grande. Si parla di incontri nelle “palazzine” di Mugnano, di Mugnano 2000, di amicizie comuni. Forse tra i due c’era qualche attrito, qualche dissidio nato non si sa ancora bene per quale motivo. Ieri mattina si sono incrociati in spiaggia. La lite sfociata in tragedia sarebbe sorta, anche questo è da accertare, per uno sguardo di troppo della vittima verso il suo aggressore: «Che mi guardi a fare?». Poi la lama, i due colpi, la corsa in ospedale – poi assaltato dai parenti – la morte. Il malore di un’amica in spiaggia, il cordoglio alla mamma della vittima, Luisa, tiktoker con un discreto numero di followers.

L’assassino, Salvatore, è anch’egli, forse, figlio di un certo degrado culturale e sociale: figlio anche lui di un pregiudicato, per reati di droga, la sua famiglia vive a Mugnano da una ventina di anni. Anche la mamma fu al centro di un blitz antidroga.