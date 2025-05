Condividi

Visite: 261

39 Visite

Intervento di riparazione ultimato. L’acqua dovrebbe tornare nelle abitazioni, da corso Mediterraneo a via Vallesana, entro un paio di ore al massimo, così come assicurato dai tecnici e funzionari comunali. L’intervento di riparazione è avvenuto su un punto della condotta idrica di via Mallardo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews