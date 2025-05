Martina Carbonaro, “a 14 anni mai avrei pensato di morire ammazzata”. Il post diventa virale

“Mi chiamo Martina, vado in prima superiore e quest’anno per la prima volta mi sono innamorata. Mi dicevano stai attenta, che Alessio è più grande, ma io non gli ho dato retta. Con lui mi sembrava di toccare il cielo con un dito – sottolinea -. Due settimane fa mi ha dato uno schiaffo e mamma mi ha detto ‘Non avere paura a lasciarlo’. L’ho fatto. Ma ad Alessio questa decisione non è piaciuta. Mi chiamo Martina ho 14 anni e non ho avuto neanche il tempo di finire a Chi L’ha visto. L’altra sera non sono tornata a cena a casa, mia mamma ha provato a chiamarmi ma niente da fare. Si sono subito tutti allertati e durante le ricerche dicevano ‘dobbiamo trovare la bambina’, sì qui ad Afragola sono ‘la bambina’. Hanno ritrovato il mio corpo in quella casa abbandonata in fondo al paese. Ero chiusa in un sacco nero, come nei film”.