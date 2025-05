QUALIANO, IRREGOLARITA’ EDILIZIE E FALSITA’ IDEOLOGICA: SEQUESTRATO TERRENO E FABBRICATO DI EX SINDACO DE LUCA E CONSORTE

Condividi

GdiF NAPOLI: PRESUNTE IRREGOLARITA’ EDILIZIE E FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTI.

SEQUESTRATO UN TERRENO DI 5.000 MQ E IL FABBRICATO INSISTENTE.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli stanno dando esecuzione a un decreto di

sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord avente a oggetto un terreno di 5.000 metri

quadrati e il fabbricato insistente di cemento armato, oggetto di presunte irregolarità edilizie, attualmente in uso a

un’agenzia funebre.

In particolare, dalle investigazioni condotte dai finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania è emerso che un

Sindaco pro-tempore del Comune di Qualiano, per evitare sospetti di favoritismo verso la consorte, proprietaria

del terreno all’epoca dei fatti, avrebbe simulato una cessione per intestare fittiziamente il bene a un prestanome.

Nonostante l’area non fosse inclusa nel Piano Urbanistico Comunale, l’abuso sarebbe stato poi “regolarizzato”

con la collaborazione di un ingegnere il quale avrebbe redatto progettazioni e asseverazioni risultate

successivamente prive di conformità tecnica e quindi di validità giuridica.

All’esito dell’artefatto iter amministrativo, è stato quindi ottenuto il permesso a costruire sul terreno a uso

agricolo, cui era stata nel frattempo cambiata illegittimamente la destinazione, per ritornare successivamente

nella disponibilità del primo cittadino, mediante un altro negozio giuridico, ed essere concesso dallo stesso in

locazione a un’agenzia funebre.

Il sequestro preventivo è stato disposto per violazione agli artt. 481 c.p. (“falsità ideologica in certificati

commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”) e 44 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia),

per aver eseguito opere in assenza o difformità del permesso a costruire.

Il provvedimento emesso è una misura cautelare reale, disposto nel corso delle indagini preliminari, avverso il

quale sono ammessi mezzi di impugnazione e le persone sottoposte a indagini sono da ritenersi presunte

innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.













