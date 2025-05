Condividi

Ricoverato da giorni in clinica, è morto stamani il boss giuglianese Francesco Mallardo. Storico leader della cosca di Giugliano e punto di riferimento per l’Alleanza di Secondigliano. Mallardo era detenuto in regime di 41 bis. L’annuncio da parte dei suoi legali. La notizia è stata lanciata dal sito Internapoli.













