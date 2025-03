Campi flegrei, sale a 299 il numero degli sfollati

Condividi

Sono quasi 300, per la precisione 299, le persone sfollate tra i quartieri napoletani di Bagnoli e Fuorigrotta, che rientrano nella grande caldera dei Campi Flegrei, dopo il forte terremoto della settimana scorsa. Continuano infatti i controlli alle palazzine da parte del Comune di Napoli, che sta procedendo a visionare tutte le segnalazioni ricevute ma anche le strutture private che rientrano nella zona più vicina a quella dell’epicentro.

Al momento, fa sapere Palazzo San Giacomo, sono 299 le persone sgomberate per un totale di 139 nuclei familiari. Se 193 di questi hanno trovato sistemazioni in maniera autonoma, altre 72 sono ospitate in strutture alberghiere, mentre 17 si trovano nella struttura di Marechiaro “San Francesco d’Assisi” ed altre 17 presso l’Hub di accoglienza di Via Acate. Inoltre, sono attivi punti di accoglienza per coloro che hanno ricevuto un decreto di inagibilità della propria abitazione. Le strutture disponibili si trovano in via Acate, con 20 posti disponibili, a ⁠Marechiaro, dove si trovano circa 40 posti dedicati a situazioni di fragilità ed infine diversi posti in alberghi aderenti all’iniziativa.













