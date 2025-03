Marano, città sporca e Tari alle stelle. Izzo: “Assessore, se ci sei batti un colpo”

Condividi

Visite: 87

59 Visite

Marano continua ad essere una discarica a cielo aperto tanti i cumuli d’ immondizia nelle vie e piazze della città e il mancato spazzamento di molte zone cittadine dov’è l’ assessore al ramo dott. Carlo Albanese ? Intanto i cittadini pagano un tributo TARI più alto d’ Italia per un servizio scadente! Fino a oggi sembra che nessuna penalità é stata fatta alla ditta appaltatrice per le eventuali inadempienze. Dopo mesi di pazienza si chiedono le dimissioni dell’ assessore Albanese per manifesta incapacità a guidare e coordinare un comparto così delicato per la vita della comunità.

Assessore, se ci sei batti un colpo.

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews