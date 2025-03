Al Teatro Avanposto Numero Zero, la presentazione di Tà-Kài-Tà

Condividi

Venerdì 21 marzo ore 18.30 al Teatro Avanposto Numero Zero, all’interno del progetto “Nel midollo-Rassegna di libri, storie e cellule di teatro” diretto da Davide Speranza, viene presentato il libro Tà-Kài-Tà (pubblicato per Editoria & Spettacolo-casa editrice indipendente), il volume di Enzo Moscato e a cura di Antonia Lezza, dedicato a Eduardo De Filippo, alla sua figura di drammaturgo e di capocomico, alla sua personalità di artista impareggiabile. L’incontro prevede la stessa Lezza in dialogo con Isa Danieli (attrice che ha condiviso la scena sia con Moscato sia con Eduardo) e la docente e ricercatrice Emanuela Ferrauto.

La struttura metateatrale, la forma monologo/dialogo conferisce al testo quei caratteri di originalità propri della scrittura drammaturgica di Enzo Moscato, che si fonda su di una lingua teatrale assolu­tamente originale, inconfondibile. Tà-kài-Tà è un sogno, una visione, una rappresentazione fatta di parole, lette e musicate, ma è soprattutto un rituale. Il titolo significa “questo e quello” e si riferisce al titolo del film che Pier Paolo Pasolini stava preparando sulla vita di San Paolo quando fu assassi­nato. Il testo, pur non basandosi su dati biografici, ripercorre le tappe della vita di Eduardo, con uno squarcio su di un episodio tragico della sua vicenda personale: la morte della figlia Luisella. Tà-kài-Tà è pertanto un viaggio tra presente e passato, tra la vita e la morte, perché i morti, I Ritornan­ti, possono ritornare nei sogni, nelle fantasie, a visitare gli animi di chi non li ha mai scordati.

«Iniziamo le presentazioni di libri con un volume della professoressa Antonia Lezza e con l’inconfondibile voce di un testo moscatiano – spiega Egidio Carbone Lucifero, fondatore e direttore Teatro Avanposto Numero Zero – Quest’anno festeggiamo i 10 anni del Teatro Avanposto e non potevamo cominciare meglio di così anche il percorso letterario, con la presenza della straordinaria Isa Danieli che racconterà il suo rapporto con questo testo. Tentiamo di dare voce ai libri nei quali il teatro è sempre protagonista, intrecciandosi con il cinema, la musica, l’arte visiva, il mondo dello spettacolo».

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Nel midollo-Rassegna di libri, storie e cellule di teatro”, contenitore letterario del Teatro Avanposto Numero Zero, dove verranno presentati libri teatrali con protagonisti drammaturghi, attori, registi, critici teatrali e docenti. In linea con la Teoria dell’Attore Costitutivo di Egidio Carbone Lucifero, la rassegna desidera toccare il fuoco di temi contemporanei trattandone le peculiarità costitutive attraverso la drammaturgia, la letteratura, la narrazione. Ad arricchire la presentazione saranno gli attori della Compagnia Teatro Avanposto Numero Zero: leggeranno e reciteranno brani tratti dal libro, con innesti di musica e proiezioni. Ogni incontro prevede il dono di un libro di teatro ad un fortunato del pubblico.













