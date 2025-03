Potenza, scossa 4.2: sospese attività didattiche, gente in strada

Terremoto oggi martedì 18 marzo a Potenza. Registrata alle 10.01, la potente scossa di magnitudo 4.2, si è verificata – secondo i dati dell’Ingv – a sei chilometri dal Comune di Vaglio Basilicata e a una profondità di 14 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in Puglia.

A seguito dell’evento sismico, la Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.