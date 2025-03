Condividi

Visite: 0

1 Visite

Ruspe in azione in via De Curtis per l’abbattimento del garage Orlando, costruito tanti anni fa sul suolo di proprietà del Conune di Napoli. Immobile abusivo finito anni fa al centro di una inchiesta della Dda di Napoli. Il garage era gestito dai familiari del capoclan Antonio Orlando. L’autodemolizione è stata concordata tra gli ex proprietari e il Comune di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews