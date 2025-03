Giugliano-Picerno: 0-2, sconfitta e polemiche per la direzione di gara

Condividi

Visite: 24

8 Visite

Il Picerno supera (2-0) il Giugliano al De Cristofaro. Gara bella e combattuta, sbloccata da un’autorete di De Rosa al 20′ del primo tempo. I lucani raddoppiano nella ripresa, con Esposito, ben lanciato in contropiede. Nell’occasione, vibrate proteste dei padroni di casa per una presunta posizione di off-side. Due gol annullati al Giugliano, nel corso della ripresa, che termina il match in nove per le espulsioni di Caldore e Solcia. Per i tigrotti di Valerio Bertotto è la seconda sconfitta consecutiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews