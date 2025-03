MARANO-CAMALDOLI, 10 MILIONI DI EURO PER LA FOGNA DI CINQUE CERCOLE. LAVORI FINITI, MA IMPIANTO MAI ATTIVATO: MANCA L’ALLACCIO ELETTRICO

Condividi

Dieci milioni e 500 mila di euro, stanziati nel lontano 2006 dal Ministero dell’Ambiente al Comune di Napoli, per un condotto fognario – già completato e collaudato da circa un anno – ma non ancora in funzione. L’impianto, che servirà i residenti di via Cinque Cercole, nel comune di Marano, non è ancora stato attivato perché manca l’allaccio della fornitura elettrica. A denunciarlo è il consigliere dell’ottava municipalità, Salvatore Passaro, che da anni segue l’iter e i progetti per la realizzazione delle fogne in tutta la collina dei Camaldoli. “E’ ingiustificabile e incomprensibile – tuona Passaro – che nell’anno 2025 un’opera pubblica, completata e collaudata un anno fa, il cui iter è iniziato nel 2006, non sia ancora attiva per il mancato allaccio della fornitura elettrica. Un’incombenza – prosegue Passaro – che spetta ad Abc, l’azienda napoletana che gestisce le risorse idriche nel capoluogo”. Il condotto fognario, già realizzato, è installato in una zona a cavallo tra due comuni, Marano e Napoli. Un’area di confine ad altissimo rischio idrogeologico, dove ancora oggi centinaia di famiglie sono costrette ad utilizzare pozzi neri per il contenimento dei liquami fognari. La storia di questo impianto si perde nella notte dei tempi. Nell’anno 2006, i Commissariati per l’emergenza idrogeologica dei Camaldoli avviarono una serie di progetti – tutti finanziati dal Ministero dell’Ambiente – finalizzati a mettere ordine nel caos urbanistico e ambientale della collina. Da via Nazareth a via Camillo Guerra, nel comune di Napoli, passando per via Marano-Pianura, via Cinque Cercole e Torre Caracciolo nel territorio di Marano. I commissariati, dopo aver avviato le prime gare, furono sciolti dai governi dell’epoca e i progetti di alcune opere, come quella delle fogne a Cinque Cercole, nel tratto di competenza del comune di Marano, furono assorbiti dal Comune di Napoli.













