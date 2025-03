Trump minaccia la Russia, Putin pronto a discutere di tregua

Condividi

L’agenzia Bloomberg riporta che Vladimir Putin è disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina. A condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. L’agenzia cita alcune fonti, secondo le quali per un accordo sulla cessazione delle ostilità ci dovrebbe essere una chiara intesa sui principi quadro dell’accordo di pace finale. La Russia insisterà – aggiunge Bloomberg – per stabilire i parametri di un’eventuale missione di peacekeeping,; compreso l’accordo su quali Paesi vi prenderanno parte.













