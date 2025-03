Napoli. Case Nuove: scoperto con circa 2,5 kg di droga e un’arma. Arrestato dalla Polizia

Condividi

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di arma e munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 22enne napoletano.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico Pinto hanno proceduto al controllo di uno scooter con a bordo un uomo che è stato trovato in possesso di una pistola 9×21, provento di furto, 15 cartucce dello stesso calibro, una busta con 20 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2 kg, 37 frammenti della stessa sostanza stupefacente di circa 150 grammi e di un sacchetto con oltre 200 grammi di cocaina.

I poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che il soggetto potesse nascondere qualcos’altro presso la sua abitazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha, difatti, consentito di rinvenire una cassettina blindata con 21 cartucce 9×21, 3 proiettili cal. 6.35, 22 pasticche di extasy di vari colori, una bustina con scaglie di sostanza cristallizzata risultata positiva all’extasy, 25 dosi di cocaina, 1750 euro suddivisi in banconote di vario taglio, 4 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale elencato, compreso il telefono cellulare e lo scooter sul quale viaggiava il 22enne sono stati sequestrati a suo carico; mentre, sempre nei pressi del luogo dove è stato controllato l’indagato, sotto uno scooter in sosta, è stata rinvenuta, altresì, una pistola “Browning” cal. 6.35.













