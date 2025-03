Traffico di droga e inchieste, Papusciello (ricercato) posta video da Tenerife

Condividi

Visite: 49

21 Visite

Nel maxi blitz antidroga che è stato eseguito a Torre Annunziata è coinvolto anche Antonio Gemignani, tiktoker molto noto con lo pseudonimo Papusciello.

L’uomo è attualmente all’estero e i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata dovrebbero notificargli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura oplontina: sarebbe coinvolto in due episodi di vendita di cocaina con il nipote e avere incassato anche denaro provento dello spaccio di droga.

Nel frattempo, lo stesso Gemignani ha pubblicato sui social dei video che lo ritraggono in un lussuoso resort di Tenerife e in particolare uno mentre canta una canzone di genere neomelodico. Papusciello è anche noto per la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive tra le quali anche il Peppy Night.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews