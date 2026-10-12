Marano, cedimento stradale in via Vallesana: famiglie ancora isolate, sotto accusa i lavori alla condotta idrica regionale. “Intervento imminente”

Ancora disagi in via Vallesana, a Marano, dove un grave cedimento della strada in una traversina avrebbe lasciato isolate alcune famiglie, tra cui persone anziane.

TerranostraNews ha segnalato la situazione questa mattina al Comando della Polizia Municipale. La ditta incaricata era già al lavoro, ma non aveva ancora raggiunto il punto critico.

Tra le possibili cause del problema finiscono sotto osservazione i lavori eseguiti sulla condotta idrica regionale, sui quali si chiedono verifiche per accertare eventuali criticità nell’esecuzione. Il cedimento ha aggravato una situazione già difficile per i residenti, che attendono un intervento risolutivo.

L’intervento dovrebbe essere effettuato a breve. Resta la preoccupazione per le famiglie coinvolte, soprattutto per la presenza di persone anziane che potrebbero avere difficoltà negli spostamenti.