Grave incidente sulla Statale Amalfitana: centauro in fin di vita, bus turistico in bilico sul precipizio

Ancora una volta, la Statale Amalfitana è teatro di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclista e un autobus turistico. Lo scontro, avvenuto ieri mattina a Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, ha lasciato un giovane centauro in condizioni critiche e un bus con 23 turisti sudcoreani a bordo pericolosamente in bilico sul precipizio.

Erano circa le 12:00 quando una moto Ktm Duke e un minibus Mercedes si sono scontrati frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, un 19enne di Piano di Sorrento, stava tornando a casa, mentre il bus procedeva in direzione Positano. L’impatto è stato violento e, nel tentativo di evitarlo, l’autista del bus ha sterzato, finendo contro il muro di delimitazione della carreggiata e sfondandolo. Il mezzo è rimasto pericolosamente in bilico, con la ruota anteriore destra e parte della fiancata oltre il parapetto.

A bordo del bus, i turisti sono riusciti a scendere senza gravi conseguenze, ma sotto shock. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi: il giovane è stato rianimato e stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, per poi essere trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Il 19enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza e ha riportato lesioni cerebrali e ad altri organi interni. La prognosi è riservata.

L’incidente ha riacceso la polemica sulla sicurezza della Statale Amalfitana, una strada panoramica ma pericolosa, teatro di numerosi incidenti, spesso con esiti fatali per i motociclisti. Gino Acampora, presidente degli agenti di viaggio della penisola sorrentina, ha sottolineato la necessità di maggiori controlli e di un maggiore senso di responsabilità da parte dei motociclisti, soprattutto nei fine settimana, quando la strada si trasforma in una pista per “centauri in cerca di brividi”.