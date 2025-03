Inhuse: da Caserta all’Europa, l’hub che ribalta la narrazione sull’innovazione nel Sud Italia

Condividi

Un traguardo storico per l’innovazione italiana: Inhuse, l’hub nato a Caserta nel 2020, si è classificato al primo posto in Italia e al diciottesimo in Europa nella prestigiosa classifica del Financial Times “Europe’s Leading Start-up Hubs 2024”. Un risultato che supera anche il Politecnico di Milano e hub di fama internazionale come Lse Generate della London School of Economics e il Morgan Stanley Inclusive.

“Un cambio di paradigma”, afferma Pasquale Brancaccio, direttore generale di Inhuse. “Per anni si è detto che l’Italia, e in particolare il Mezzogiorno, non avevano un ecosistema in grado di competere con Londra, Berlino o Parigi. Il riconoscimento del Financial Times ribalta questa narrazione”.

L’analisi del Financial Times si basa su parametri rigorosi, tra cui le performance delle startup incubate, il livello di mentorship offerto e il feedback di investitori e imprenditori. Inhuse si è distinto in tutti questi ambiti, grazie a un comitato scientifico di 200 docenti universitari e a un percorso strutturato che accompagna le startup dalla selezione al brevetto, fino alla quotazione in borsa.

A differenza di molti altri hub, Inhuse offre tutti i suoi servizi gratuitamente, dall’assistenza tecnica e legale al supporto economico e alla formazione. Un modello che ha attratto startup di successo come Lightscience, che ha sviluppato un sistema per effettuare 18 esami del sangue a distanza con una sola goccia di sangue.

Inhuse non è solo un incubatore, ma un vero e proprio motore di crescita per l’intero ecosistema startup del Sud Europa. L’hub casertano ha creato una rete italiana per unire incubatori e acceleratori, con l’obiettivo di colmare il divario negli investimenti che vede l’Italia in ritardo rispetto ad altri paesi europei.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che premia il lavoro di un team impegnato a creare un ecosistema fertile per l’innovazione”, sottolinea Pasquale Brancaccio. “Da Caserta all’Europa: il Sud innova”.













