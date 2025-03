Campi Flegrei, cambia il sistema di allerta vulcanica: in arrivo livelli “intermedi”

Rivoluzione nel sistema di allerta per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei. La Protezione Civile nazionale ha confermato l’ipotesi concreta di modificare l’attuale scala a quattro colori (verde, giallo, arancione e rosso), introducendo livelli “intermedi” per monitorare con maggiore precisione l’attività della caldera.

La decisione è al vaglio della commissione Grandi Rischi, riunita a Roma per valutare l’attuale fase di agitazione del vulcano. L’obiettivo è dotarsi di strumenti di sorveglianza più adeguati alla complessità del fenomeno, unico nel suo genere.

In particolare, si prevede l’inserimento di due livelli intermedi tra il giallo (attuale stato di attenzione) e l’arancione (preallarme). Uno di questi, denominato “giallo-arancione”, potrebbe comportare l’attuazione di misure di evacuazione limitate, come ad esempio per l’ospedale di Pozzuoli.

“L’idea degli scienziati è di capire se il sistema di allerta attuale sia sufficiente a registrare un fenomeno che si è accelerato nell’ultimo anno e mezzo”, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a Rai News 24.

Ciciliano ha tenuto a precisare che, al momento, non è previsto il passaggio all’allerta arancione: “Siamo lontanissimi dall’allerta arancione”, ha ribadito, sottolineando però che l’attività sismica e vulcanica è aumentata rispetto al passato.

La commissione Grandi Rischi, presieduta da Eugenio Coccia, ha ascoltato le relazioni degli esperti dell’Ingv e della Protezione Civile, per poi riunirsi a porte chiuse per esaminare la situazione e le possibili implicazioni future.

I lavori si concluderanno con la stesura di un verbale ufficiale, che sarà trasmesso al capo della Protezione Civile e al ministro Nello Musumeci. Sarà questo documento a fornire le basi per eventuali azioni di tutela della popolazione, di competenza della Protezione Civile e del governo