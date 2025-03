Morte di Luca Canfora, riesumato il cadavere del costumista di “Parthenope”: nuova autopsia per fare luce sul mistero

Condividi

A sei mesi dalla tragica scomparsa di Luca Canfora, il costumista del film “Parthenope” di Paolo Sorrentino trovato morto nelle acque di Capri il 1° settembre 2023, la Procura di Napoli ha disposto la riesumazione del cadavere per una seconda autopsia. L’obiettivo è chiarire i numerosi interrogativi che ancora avvolgono la vicenda e che hanno spinto la famiglia a chiedere ulteriori accertamenti.

Nonostante l’ipotesi principale sia quella del suicidio, i familiari di Canfora non si sono mai rassegnati a questa versione. Troppe le incongruenze, a partire dall’assenza di fratture e segni evidenti sul corpo, incompatibili con una caduta dall’alto come quella ipotizzata. Un “vuoto” nei filmati delle telecamere di sorveglianza dei Giardini di Augusto, inoltre, alimenta ulteriori dubbi: Canfora viene ripreso mentre entra, ma non mentre esce.

Il pubblico ministero Silvio Pavia, che coordina le indagini insieme al procuratore aggiunto Alessandro Milita, ha affidato l’incarico a un esperto per riesaminare la salma. La nuova autopsia dovrà verificare la compatibilità delle lesioni con una caduta dall’alto e accertare l’eventuale presenza di altre lesioni, magari riconducibili a un’aggressione. La famiglia Canfora, assistita dall’ex comandante del Ris Luciano Garofano, potrà nominare un proprio consulente di parte.

Giuseppe Canfora, fratello di Luca, è stato ascoltato dagli inquirenti e ha ribadito i forti dubbi sull’ipotesi del suicidio. “Ho visto mio fratello a bara aperta – ha dichiarato in un’intervista – si sarebbero viste queste fratture…”.

La nuova autopsia, per la quale il medico legale ha richiesto tra i 60 e i 90 giorni di tempo, rappresenta un passaggio cruciale per fare luce sulla morte del costumista napoletano. L’inchiesta è pronta a sciogliere tutti gli interrogativi che ancora avvolgono la vicenda e a dare risposte alla famiglia di Luca Canfora.













