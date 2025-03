Condividi

Visite: 92

42 Visite

Una rapina è stata consumata stamani in un istituto bancario di via Roma, a Melito. Non è nota l’entità del bottino racimolato dai malviventi, un uomo e una donna muniti di coltello entrati dall’ingresso principale della banca. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Marano. Seguiranno aggiornamenti.













