Papa Francesco, l’audiomessaggio dal Gemelli

Papa Francesco, nella sua camera al Policlinico Gemelli, ha registrato oggi un audio in cui ringrazia i fedeli per le tante preghiere di questi giorni per la sua salute. L’audio è stato trasmesso questa sera prima del rosario in Piazza San Pietro, che sarà guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. “Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”, dice in spagnolo.

Ovvero: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”, questo il messaggio del Pontefice che ha emozionato tutta piazza San Pietro. Insomma, Francesco ha voluto ringraziare tutti i fedeli che in questi giorni (siamo ormai a quasi tre settimane di degenza) hanno fatto sentire la loro voce di sostegno per il Pontefice. Diversi i bigliettini arrivati all’ospedale Gemelli ma anche in tanti stanno affollando le parrocchie per momenti di preghiera dedicati al Santo Padre.













