Arzano. Rubano auto e vengono inseguiti dagli agenti della polizia locale. Abbandonano i due veicoli restituiti ai proprietari

Solo pochi giorni fa era stato scoperto dagli agenti della polizia locale un cimitero di scheletri di auto posto sotto sequestro con denuncia del responsabile dell’area per ricettazione.

É una vera é propria caccia ai ladri quella della polizia locale volta a individuare i responsabili dei reati predatori e l’organizzazione criminale.

Ai confini con il comune di Grumo Nevano, il primo caso, dove due uomini sono entrati in un parcheggio di una attività commerciale e acceso il motore di una peugeot 2008 hanno cercato di dileguarsi ma sono stati bloccati.

La pattuglia degli agenti diretti dal comandante Biagio Chiariello ha rincorso i due malviventi che si sono dati alla fuga lasciando al centro strada l’auto che poi è stata restituita al proprietario.

L’altro episodio si è verificato in una strada sterrata , sempre al confine con il comune di Grumo Nevano , dove i ladri non si sono accorti che era in osservazione un’auto di servizio del Comando e, lasciato il veicolo oggetto di furto, una peuget 3008, sono scappati.

Contattata la proprietaria, una professionista di Caserta, la stessa ha recuperato il veicolo ringraziando gli agenti ai quali ha riferito che l’auto era stata da lei parcheggiata sotto casa un’oretta prima per poi non ritrovarla più.

Ad esito attività inviato un rapporto rapporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napo li Nord e continua la caccia ai malviventi.













