MARANO, GIUDICE DI PACE E ANOMALIE. IL REFERENTE DI NAPOLI NORD STRONCA LE CONTRODEDUZIONI DI MORRA E SCRIVE AL MINISTERO DELA: “MOLTI COMUNI INADEMPIENTI E MANCA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE”

Condividi

Visite: 45

14 Visite

Il tribunale di Napoli Nord sconfessa il Sindaco di Marano Matteo Morra sulla questione Giudice di Pace. Il collaboratore ausiliario del Presidente Picardi, Dott. Luigi Buono, nei giorni scorsi, ha predisposto una nota, inviata per conoscenza anche al Ministero della Giustizia, nella quale specifica tutte le inadempienze dei comuni sul reintegro e invio delle figure professionale, previste dalla convenzione stipulata tra i comuni di Marano, Giugliano, Villaricca, Calvizzano, Mugnano e Qualiano, per il funzionamento del Giudice di Pace. Morra, nelle controdeduzioni richieste dal Ministero della Giustizie, aveva asserito che tutti i comuni avevano adempiuto all’obbligo di fornire il personale. Invece Buono in maniera dettagliata ha precisato che:

Il Comune di Giugliano, obbligato a fornire un dipendente di categoria B e D, ha fornito solo un dipendente di categoria C il quale ha cessato di lavorare a gennaio, per effetto del pensionamento e godimento delle ferie pregresse maturate. il Comune di Mugnano, obbligato a fornire un dipendente di categoria D, non ha reintegrato il dipendente di categoria D assegnato in quiescenza da ottobre 2024, con analoga figura. E’ stata inviata solo una figura professionale di categoria C. Il Dipendente di categoria C, inviato dal Comune di Villaricca, è andato in pensione a gennaio 2025, e a tutt’oggi non è stato sostituito.

La carenza di personale – sottolinea Buono – ha rallentato il numero delle udienze, infatti lo scorso 8 gennaio 2025, sono stati ridotti drasticamente i processi da trattare, per consentire al personale della cancelleria di trattare le attività urgenti e indifferibili.

Per Buono l’ufficio del Giudice di Pace è sottodimensionato e il personale assegnato non è adeguatamente esperto, inoltre si segnala ancora una volta la mancata sottoscrizione di un regolare contratto di locazione con i germani Cavallo, proprietari del 66,6 per cento dello stabile, ai quali viene corrisposta una indennità di occupazione. Proprio qualche giorno fa gli uffici comunali hanno liquidato ai Cavallo altri 91 mila euro a titolo di canone di occupazione della sede in cui opera il Giudice di pace, per il periodo 7 novembre 2023 a tutto dicembre 2024. Buono specifica – appunto – che molteplici sono le violazioni alla convenzione e, pertanto, è chiaro ed evidente l’inadempimento da parte di diversi Comuni, sottoscrittori dell’accordo.

Ancora una volta confermiamo che l’Ufficio del Giudice di Pace, che interessa solo ad avvocati, attività commerciali, addetti ai lavori e poche altre personalità del territorio, è mantenuto a galla con evidenti anomalie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews