Blitz antidroga, 51 indagati: coinvolto anche un prete e il tiktoker “Papusciello”

Maxi blitz contro la droga. C’è anche una donna che andava a spacciare portando con sé il figlio neonato tra gli arrestati stamani dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, che hanno smantellato un giro d’affari legato al traffico di droga da 8 milioni di euro. Sono 51 persone risultano indagate, dopo le investigazioni composte anche da intercettazioni telefoniche, ambientali e con telecamere, nelle quali si vede infatti la donna cedere una dose di droga a un acquirente mentre è in auto e allontanarsi dopo aver effettuato lo ‘scambio’ coprendo la testa del bambino.

Spaccio col neonato

L’indagine, che ha coinvolto anche il Salernitano, ha permesso di smantellare un’importante rete di spaccio che operava principalmente nelle aree periferiche della città. Durante le indagini, è emerso un video sconvolgente in cui una donna, mentre spaccia droga,con in braccio la nipotina neonata, un gesto che ha suscitato indignazione e sgomento tra la popolazione e le forze dell’ordine. Questo episodio ha messo in evidenza la spietatezza della rete criminale, che sembrava non curarsi neppure del benessere dei bambini coinvolti, utilizzando la madre come parte attiva nello spaccio.

Il prete indagato

Oltre agli arresti per traffico di droga, l’inchiesta ha rivelato la complicità di altri soggetti, tra cui un prete indagato per falso, che potrebbe aver avuto un ruolo nel supportare la rete criminale. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per identificare tutti i membri coinvolti nella gestione e distribuzione delle sostanze stupefacenti e per arrestare ulteriori complici. Le indagini continuano anche per cercare di comprendere come il traffico di droga si sia radicato in modo così profondo nel tessuto sociale delle due aree, nonostante gli sforzi delle autorità per contrastarlo.

Il tiktoker

Il maxi blitz antidroga ha colpito gruppi dediti allo spaccio al dettaglio, non la criminalità organizzata. Tra i destinatari di misure cautelari c’è anche Antonio Gemignani, 47 anni, noto tiktoker con il soprannome di «Papusciello», attualmente irrintracciabile.













