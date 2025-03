Lavori scuola Infanzia Torre Caracciolo, assessore Bocchetti: “Garantito ambiente salubre, sicuro e conforme alle normative vigenti per i bambini”

Visite: 40

Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno espresso perplessità sulla bontà dei lavori effettuati nella scuola dell’infanzia del plesso di Torre Caracciolo dopo la riapertura avvenuta il 7 gennaio u.s..

Tali dubbi, amplificati dalla circolazione di post sui social e ripresi da alcune testate online, hanno sollevato interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate per contrastare il problema dell’umidità e sulla qualità dei lavori eseguiti.

Al fine di fornire un’informazione chiara, dissipando qualsiasi incertezza e ribadendo l’impegno dell’Amministrazione Comunale volto a garantire un ambiente salubre, sicuro e conforme alle normative vigenti per i bambini, supportati anche dalle dichiarazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale conferma che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, è opportuno precisare quanto segue.

Nel mese di luglio 2023 i locali si presentavano insalubri e pieni di muffa ed umidità, mostravano infiltrazioni provenienti dal piano superiore, il pavimento era invaso di acqua e le pareti ammuffite in quanto vi era una risalita di umidità dal pavimento.

Quindi i lavori hanno interessato l’immobile all’interno e hanno visto in primis la realizzazione del vespaio.

Infatti, proteggere i piani terra degli immobili dalla minaccia dell’umidità derivante dal terreno è fondamentale per mantenere in buona salute le pareti, i pavimenti e l’intera struttura, nonché per migliorare l’isolamento termico dell’edificio, garantire la salubrità degli ambienti e il massimo comfort tra le quattro mura.

Su parere del nostro ufficio tecnico, realizzare il vespaio aerato era tra i metodi più utilizzati (e più efficaci) per isolare dall’umidità l’immobile.

Altresì, sono stati sostituiti gli infissi sia al piano terra che nel piano sovrastante per eliminare le infiltrazioni. Ed ancora sono stati sostituiti i termosifoni con i condizionatori in modo da garantire ai bambini sia l’aria calda in inverno, sia l’aria fresca in estate e sia la deumidificazione.

Quindi i lavori di efficientamento energetico riguardavano l’interno dell’immobile.

Alla luce delle predette circostanze, si precisa che i lavori successivi eseguiti per l’immobile non sono di correzione a quelli eseguiti precedentemente, ma sono lavori supplementari e complementari e sono stati successivi alle verifiche eseguite dal nostro ufficio tecnico che ha rilevato una risalita di umidità esclusivamente su alcune pareti che avevano la propria genesi dall’esterno dell’immobile.

Pertanto, l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente lavorando anche nei giorni festivi, proprio per garantire la risoluzione tempestiva del problema e contestualmente per evitare che la scuola fosse chiusa nei giorni infrasettimanali.

L’obiettivo primario dell’Amministrazione è garantire non solo ambienti sicuri e salubri per i bambini, ma anche rispondere alle esigenze delle famiglie, consapevoli dell’importanza del servizio scolastico per i genitori che lavorano. Un impegno concreto che conferma la volontà di assicurare strutture adeguate e funzionali, nel rispetto dei più alti standard di qualità e sicurezza.

Nota stampa assessore Pubblica Istruzione Carmen Bocchetti