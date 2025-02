La guerra degli hacker russi si fa sempre più pesante: attacco ai siti del Quirinale, del Csm e di Fratelli d’Italia

Condividi

La guerra del web prosegue e si fa sempre più pesante contro l’Italia. Gli hacker russi Ddos del gruppo ‘NoName057’ si sono scatenati contro obiettivi, ad esempio, dei settori della pubblica amministrazione locale, della magistratura e delle poste. Tra i target, a quanto si apprende, i siti del Quirinale, del Csm e il portale romano del partito Fratelli d’Italia. I siti sono tutti fruibili e al momento risultano non raggiungibili soltanto il sito del Csm e quelli di alcuni comuni. Come sempre l’Agenzia per la cybersicurezza è entrata in azione per allertare i target e fornire supporto.

Hacker russi scatenati contro l’Italia

Lungo l’elenco degli obiettivi di oggi che comprende anche i siti delle Poste, di numerosi comuni della Valle D’Aosta, del comune di Pescara, del gruppo Maggioli. Allo stato risultano non raggiungibili solo i siti del Csm e quelli dei comuni di Pescara, Doues e Bionaz. Si tratta come sempre di attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) che mirano a rendere irraggiungibili i siti bersaglio attraverso la saturazione degli accessi. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato tempestivamente i target e sta supportando i loro tecnici nelle azioni di mitigazione.













