COMMISSIONI D’ACCESSO NEI COMUNI E QUELLE “MANIGLIE” MARANESI IN PREFETTURA: BISOGNA MANTENERE ALTA L’ALLERTA

Maniglie, manigline, origliatori, cicisbei e provetti mediatori. Giunge voce che alcuni personaggi, molti dei quali di Marano e vicini ad esponenti del territorio, lavorerebbero in prefettura e avrebbero, pertanto, “appizzato” le orecchie o meglio avrebbero “raddrizzato le antenne” per origliare, captare, ottenere informazioni utili da riportare ai loro referenti. Non proprio operazioni limpide e trasparenti, ma come spesso accade, quando la barca sta per affondare, ognuno cerca disperatamente di aggrapparsi a qualsiasi salvagente, scialuppa di salvataggio o sponda. Il problema è che questi soggetti, alcuni noti e “paesani”, si muovono con fare “biricchino e baldanzoso”. Chi deve sapere, già è stato informato, ma l’altra sponda, quella da cui partono gli ordini, freme, butta calci, spinge e vorrebbe arrivare all’osso.

Ma vuoi vedere che questi cicisbei, nel vano tentativo di salvare l’amico o lo “zio” di turno, rischiano di passare un brutto quarto d’ora?













