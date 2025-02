Marano, niente pediatra per 1500 bambini. Izzo scrive all’Asl dopo la denuncia di Terranostranews

Condividi

Appreso la notizia dall’organo di informazione Terranostranews, riguardo al fatto che molti bambini e neonati sono rimasti senza pediatra, perché non é stata rinnovata la convenzione, ho inviato una PEC al Direttore del distretto 38° (Marano) dell’ASL Napoli 2 per avere chiarimenti merito e chiedere il ripristino del normale rapporto medico pediatra – paziente.

Di seguito il testo: Esimo Direttore,

giungono notizie tramite gli organi di stampa (Terranostranews) che molti bambini e neonati sono rimasti senza pediatra é il caso del dottor Biffaro per convenzioni non rinnovate, in merito a questa tematica si richiedono delucidazioni e chiarimenti, nella consapevolezza che trattasi di un età di grande fragilitá.

Si richiede, pertanto, il ripristino della normalità nel rapporto assistito – medico pediatra per non mandare in panico interi nuclei familiari, spesso appartenenti a fasce di modesta capacità economica.

Si resta in. attesa di un riscontro.

Cordiali Saluti

Michele Izzo consigliere comunale.













