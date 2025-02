Ercolano, sorpreso alla guida di scooter rubato grazie a nuovo sistema di videosorveglianza, fermato e denunciato dalla Polizia Municipale

Condividi

173 Visite

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Ercolano perché sorpreso a circolare a bordo di uno scooter risultato rubato a Napoli nel 2023. Il mezzo è stato individuato grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato dal Comune, dotato di lettura automatica delle targhe, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente. L’efficacia del nuovo impianto di sorveglianza è stata confermata anche nei giorni scorsi, quando le telecamere hanno consentito di identificare un 40enne sorpreso a sversare illecitamente rifiuti speciali sul territorio comunale. Grazie all’analisi delle telecamere, la Polizia Municipale è riuscita a risalire all’autore del reato che è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’attività di controllo e prevenzione sul territorio prosegue con determinazione. Negli ultimi giorni sono stati eseguiti numerosi sequestri di merce venduta abusivamente su strada, priva delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge. Intensificati, inoltre, i controlli serali e notturni con appositi servizi di pattugliamento del territorio che hanno portato, nell’ultimo week end, ad elevare numerose sanzioni al cds per guida senza patente e senza assicurazione, oltre a diversi veicoli che circolavano senza la prescritta revisione. Sottoposti a fermo amministrativo anche motocicli per guida senza casco protettivo.

“La legalità è una priorità assoluta del nostro Comune. Abbiamo investito enormemente in sicurezza con l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza, che si è già rivelato uno strumento essenziale nel contrasto al crimine e sta dando i frutti sperati. Queste sono azioni concrete che hanno ricadute immediate sul territorio. Mi congratulo con il comandante Nicola Vanacore e con tutte le donne e gli uomini della Polizia Municipale per il grande lavoro che svolgono quotidianamente e, in particolare, per i risultati conseguiti nelle ultime settimane. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire ai nostri cittadini una città sempre più sicura”. Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews