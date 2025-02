Marano, nuovo scioglimento in arrivo? Izzo rilancia la proposta di Savanelli: “Dimettersi tutti è l’unica opzione percorribile. Seguiamo il modello Bari”

577 Visite

Dopo gli auguri di buon lavoro ai membri della commissione di accesso giunta al municipio per accettare la verità che dovrebbe ridare dignità alla collettivitá, altro obiettivo ė quello di evitare a tutti i costi l’onta di un’ eventuale altro scioglimento, lo dobbiamo moralmente a ogni singolo cittadino.

Su questo fronte ritengo di dover anch’io caldeggiare l’ ipotesi da sondare di un eventuale dimissioni di tutti noi consiglieri comunali per evitare un altro eventuale scioglimento del consiglio comunale.

La mente storica mi dice che in passato è vero che il sindaco si dimise ma l’ ultimo giorno utile rientrò nel ruolo dì primo cittadino per un breve periodo, da qui poi in seguito l’ assise cittadina venne sciolta, quindi è altra storia per dinamica diversa.

Oggi le eventuali dimissioni di tutti i consiglieri date in tempo utile potrebbero portare ad andare al voto tra maggio e giugno. Con le votazioni di primavera vi sarà una nuova amministrazione che potrebbe non essere essere sciolta, come accaduto di recente nel comune di Bari.

Questa ipotesi la voglio condividere con ogni singolo collega consigliere comunale nella consapevolezza che abbiamo tutti l’ obbligo morale nei confronti dei cittadini, al di là degli steccati politici di evitare un’ eventuale altro scioglimento.

Riflettiamoci e sondiamo.

Michele Izzo consigliere comunale













