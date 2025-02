Stadio Maradona, ultimo tentativo per ospitare Euro 2032: ecco il piano

251 Visite

Lo stadio Diego Armando Maradona rischia seriamente di non rientrare tra gli impianti sportivi che ospiteranno i match degli Europei del 2032. Ma questa mattina il Corriere del Mezzogiorno ha riportato una possibile svolta per il restyling necessario: una soluzione alternativa che potrebbe coinvolgere diverse fonti di finanziamento, ma non direttamente la SSC Napoli.

Si tratterebbe di un restyling in versione “light”, finanziato da una combinazione di fondi pubblici (comunali, regionali e governativi), fondi specifici, crediti sportivi ed eventualmente sponsor privati. Questa strategia mira a risolvere un problema annoso, alleggerendo al contempo l’impegno economico del club calcistico.

Il Maradona ha subito l’ultima ristrutturazione nel 2018, in occasione delle Universiadi. Tuttavia, in vista di un evento prestigioso come gli Europei, un ulteriore intervento di ammodernamento sembra indispensabile per garantire standard elevati e un’esperienza ottimale per i tifosi.

Nel frattempo, lo stadio si prepara ad accogliere l’ottavo sold out stagionale per la sfida contro l’Inter, prevista per i primi di marzo













