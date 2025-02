Il napoletano Andrea Settembre trionfa al Festival di Sanremo 2025 per le Nuove Proposte

Il giovane cantautore napoletano Andrea Settembre, in arte solo Settembre, ha conquistato il pubblico e la critica, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Nuove Proposte del 75° Festival di Sanremo con il brano “Vertebre”. La sua performance emozionante e la sua voce intensa hanno superato la concorrenza, inclusa quella di Alex Wyse, arrivato secondo in finale con il brano “Rockstar”.

Settembre, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Non ci credo, grazie a tutti. Non sono abituato: io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, ho un tetto sulla testa. In quello ho vinto, in questo non ho mai vinto. Tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro”. Queste parole sincere e toccanti hanno rivelato la sua umiltà e la sua gratitudine per il successo raggiunto.

Oltre alla vittoria nella categoria Nuove Proposte, Settembre ha fatto incetta di premi, aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, confermando il suo talento e la sua capacità di emozionare attraverso la sua musica.

Nato a Napoli nel 2001, Andrea Settembre ha già una solida esperienza nel mondo della musica, avendo partecipato in passato a programmi televisivi come Io Canto, The Voice e X Factor. La sua partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e una grande opportunità per farsi conoscere dal grande pubblico.

La vittoria di Settembre al Festival di Sanremo 2025 è un successo meritato per un giovane artista che ha saputo, con la sua musica, toccare il cuore del pubblico e della critica. La sua voce intensa, la sua capacità di emozionare e la sua umiltà lo rendono un talento promettente nel panorama musicale italiano