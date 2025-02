CAIVANO: Parco Verde, il fiuto di Axel e la prontezza dei Carabinieri svelano piazza di spaccio. 32enne in manette

276 Visite

L’arresto di Antonio Esposito è frutto di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nella serata di ieri i lampeggianti dei carabinieri di Caivano hanno illuminato a giorno il parco verde.

Esposito, 32enne, era in strada poco distante dall’ingresso della palazzina in cui vive.

Non ha aspettato che i militari uscissero dalle gazzelle, è fuggito prima.

Il suo movimento non è sfuggito ai carabinieri che l’hanno inseguito e bloccato lungo la rampa di scale condominiali.

In tasca una chiave e addosso uno strano odore che non è sfuggito al fiuto di Axel, cane del nucleo cinofili di Sarno. Seguendo il suo olfatto, i militari si sono ritrovati difronte ad una porta blindata.

La serratura si è facilmente aperta con la chiave di Esposito.

All’interno 61 grammi di cocaina, 17 di crack, materiale per il confezionamento e 765 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 32enne è finito in manette e poi in carcere.













